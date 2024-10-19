У iQOO 13 минимальные рамки вокруг экрана, что придает ему симметричный вид, характерный для флагманских моделей

На минувшей неделе iQOO официально продемонстрировала внешний вид передней панели iQOO 13, подтвердив наличие дисплея BOE Q10. Показанное устройство обладает узкими рамками и центральным вырезом, но реальных фотографий до этого момента не было.

Теперь на китайском сайте Weibo появились несколько изображений iQOO 13. Хотя на них представлена только передняя часть смартфона, она производит впечатление. Как было показано, iQOO 13 имеет минимальные рамки вокруг экрана, что придаёт ему симметричный вид, характерный для флагманских моделей. Плоские боковые стороны дополнены антенными линиями, что указывает на металлический корпус устройства. На правой грани расположены кнопка питания и регулятор громкости.

Устройство будет оснащено 6,82-дюймовым 2K LTPO AMOLED экраном с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Ожидается, что дисплей обеспечит улучшенную защиту для глаз и ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев.

Хотя задняя сторона телефона не была показана, предыдущие утечки приоткрыли завесу тайны над его дизайном. По слухам, iQOO планирует представить iQOO 13 в Китае в конце октября.