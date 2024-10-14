Недавние слухи относительно цены NVIDIA GeForce RTX 5090 могут быть слегка преувеличены.

Аналитики предполагают, что новый графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 не получит значительное увеличение цены в сравнении с предшественником RTX 4090, несмотря на ранее появившиеся дискуссии. Видеокарта станет частью последней линейки RTX 50 под кодовым названием "Blackwell", а презентация пройдет на мероприятии CES 2025.

По имеющимся данным, RTX 5090 будет обладать 32 ГБ видеопамяти и более 21 тыс. ядрами, что подогревает интерес пользователей и создает дискуссии о возможном увеличении стоимости видеокарты. Тем не менее ранее озвученные цифры о стоимости в 2500 долларов для RTX 5090 и более 1000 долларов для RTX 5080 являются спекуляциями без подтверждения от NVIDIA.

На данный момент компания еще не обнародовала официальные или предполагаемые цены на новые видеокарты, ограничившись распространением информации о схемах производства своим партнерам.

Также из тайваньских источников стало известно, что для референсных устройств "FE" разрабатываются как минимум восемь различных видов кулеров. Появление таких различных вариантов может свидетельствовать о том, что компания рассматривает разные подходы к охлаждению и дизайну корпуса перед тем, как выпустить окончательные версии видеокарт.