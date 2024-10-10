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10test
Международная версия Realme GT7 Pro не будет оснащена дисплеем BOE X2
Смартфон будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0

Несмотря на то, что несколько флагманских устройств с процессором Dimensity 9400 от Oppo и vivo планируется представить в этом месяце, ожидается, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4, такие как iQOO 13 и Realme GT7 Pro, выйдут чуть позже. Выход самого чипа назначен на период с 21 по 23 октября, а GT7 Pro может быть анонсирован в ноябре. Информатор Digital Chat Station поделился новыми сведениями о дисплее международной версии устройства.

Ранее сообщалось, что смартфон будет оснащен 1,5K панелью BOE X2, однако теперь стало известно, что глобальная версия получит уникальный экран от Samsung. Кроме того, она будет использовать тот же ультразвуковой сканер отпечатков, что и GT5 Pro, что является улучшением по сравнению с оптическим датчиком.

Не раскрывая многие подробности, информатор отметил, что характеристики устройства превосходят многие другие флагманы. По слухам, в нем будет аккумулятор более 6000 мАч, что является рекордом для Realme, а также быстрая зарядка на 120 Вт. Смартфон будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0.

Что касается производительности, Snapdragon 8 Gen 4 (или Snapdragon 8 Elite) будет использовать архитектуру Nuvia от Qualcomm и состоять из двух высокопроизводительных и шести эффективных ядер, предлагая те же графические возможности, что и Dimensity 9300, но с меньшим энергопотреблением. Чип будет построен по 3-нм техпроцессу от TSMC и в сочетании с мощной батареей обеспечит длительное время работы.

#samsung #realme #snapdragon 8 gen 4 #lpddr5x #iqoo 13 #ufs 4.0 #gt5 pro #boe x2 #gt7 pro
Источник: gizmochina.com
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Стали известны виды используемых сканеров в новых флагманах с чипами Dimensity и Snapdragon
Oppo Find X8 с чипом Dimensity 9400 выйдет 24 октября
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