Наушники имеют два уровня ANC - 20 дБ и 10 дБ - для адаптации к различным условиям прослушивания.

OnePlus обновила цветовую палитру своих популярных наушников OnePlus Buds 3. Теперь наряду с черной и синей версиями доступна новая стильная зелёная расцветка. Это последнее разнообразие сохраняет все выдающиеся возможности и эффективность предшествующих моделей.

OnePlus Buds 3 оснащены мощным 10,4-мм вуфером и 6-мм твитером, обеспечивая широкий диапазон частот от 15 Гц до 40 кГц. С активным шумоподавлением (ANC) до 49 дБ пользователи могут наслаждаться непрерывным прослушиванием даже в шумных условиях. Наушники предлагают два уровня ANC — 20 дБ и 10 дБ, что позволяет адаптироваться к различным условиям прослушивания. Дополнительно, поддержка звука LHDC 5.0 Hi-Res гарантирует отличное качество аудиовоспроизведения.

Сенсорное управление и защита по стандарту IP55 способствуют удобству и долговечности устройства. Наушники предлагают продолжительное время работы — до 44 часов воспроизведения с зарядным чехлом. При активном ANC пользователи могут рассчитывать на 6,5 часов использования, а с чехлом — до 28. Без ANC время работы увеличивается до 10 и 44 часов соответственно, а 10-минутная зарядка допускает до 7 часов воспроизведения.