Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Bose выпустила домашнюю акустическую систему SoundLink с Bluetooth и USB C
Bose позиционирует SoundLink Home Bluetooth Speaker как продукт, предназначенный только для дома.

Компания Bose представила новый Bluetooth-динамик, названный «SoundLink Home Bluetooth Speaker». Интересно, что он впервые появился в Китае более двух недель назад и отличается своим дизайном от предыдущих моделей. Корпус динамика покрывает тканевая сетка, которая закрывает его внутренние компоненты.

Размеры устройства составляют 215,9 x 111,2 x 58,4 мм, а вес — 875 г, что делает его достаточно компактным среди Bluetooth-динамиков. К сожалению, компания не раскрыла информации о драйверах. Вместо этого подтверждено, что динамик поддерживает Bluetooth 5.3 и может работать до девяти часов без подзарядки.

SoundLink Home Bluetooth Speaker также оснащён портом USB Type-C для проводного подключения и встроенным микрофоном для приема звонков. Кроме того, возможно сопряжение двух динамиков для создания стереозвука.

Следует отметить, что Bose позиционирует SoundLink Home Bluetooth Speaker исключительно для домашнего использования, поэтому он не обладает защитой от воды и пыли.

#usb #bluetooth #bose #flex #usb c #soundlink
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
Последнее обновление Wear OS 5 делает некоторые устройства Pixel Watch неработоспособными
Представлены игровые наушники SteelSeries Arctis GameBuds с функцией активного шумоподавления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
18
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
30
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
3
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
154
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
24
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
27
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
4

Сейчас обсуждают

Workshop
03:36
Так она идеально шла на 7900хтх. А с учётом АФМФ2 с фепасами в два раза выше 4090 )))))))))))))
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
seedkls
03:35
Андроид игровая???
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
KAA
03:12
Можно иметь ноут побольше, когда нужно просто приехать с ним в другой город, но не таскать с собой. А еще иметь ноут поменьше, когда нужно таскать с собой. Можно еще иметь что-то типа 10", чтоб в отпу...
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
Николай Бакаев
02:50
А что тут смягчать это просто большие спекулянты у нас вся страна так живёт вот и всё
В М.Видео прокомментировали высокую стоимость предзаказа Sony PlayStation 5 Pro
Лев корл
02:32
В России есть ОДАБ 9000 (АВБПМ) Она помогучистее будет К ней можно крылышки с моторчиком приделать Или адаптировать под тяжелую ракету какую - нибудь доставщик, коих в России есть, и кои не только до...
В Южной Корее показали сверхтяжелую боеголовку в 8 тонн, способную долететь до Китая
Лев корл
02:24
Примерно то же самое, что формула 1 на КАМАЗ - ах или не, даже на БЕЛАЗ - ах - дури много но быстро ездить не умеют))) Потому что созданы для другого Но забавно Без энтузиастов, даже проводящих беспол...
Создан порт оригинального Doom для квантового компьютера
Евгений Хрипков
02:22
все процы среднего уровня i3 i5 12, 13, 14 поколений работают прекрасно
AMD Ryzen 9 9950X разогнан до рекордных 7,55 ГГц: процессор устанавливает пять мировых рекордов
Александр Рунов
02:20
Так они и не отрицают этого. А здесь то реклама какая была, делаем свои процессоры, своё производство. Всех заместили
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
Лев корл
02:11
Эта морда блинкин палюбому свое берет крыса хитрая та еще
Госсекретарь США уточнил, сколько денег Запад потратил на поддержку Украины с момента начала СВО
Лев корл
02:06
Если ркн попилит выделенные 60 млрд на чего - то отличное от тспу, то будет ютуб работать Кстати на домашнем билайне фунциклирует с переменным успехом, в основном, работает, 720p показывает без задерж...
В России разрабатывается проект по увеличению скорости домашнего интернета в 10 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем