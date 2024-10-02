Bose позиционирует SoundLink Home Bluetooth Speaker как продукт, предназначенный только для дома.

Компания Bose представила новый Bluetooth-динамик, названный «SoundLink Home Bluetooth Speaker». Интересно, что он впервые появился в Китае более двух недель назад и отличается своим дизайном от предыдущих моделей. Корпус динамика покрывает тканевая сетка, которая закрывает его внутренние компоненты.

Размеры устройства составляют 215,9 x 111,2 x 58,4 мм, а вес — 875 г, что делает его достаточно компактным среди Bluetooth-динамиков. К сожалению, компания не раскрыла информации о драйверах. Вместо этого подтверждено, что динамик поддерживает Bluetooth 5.3 и может работать до девяти часов без подзарядки.

SoundLink Home Bluetooth Speaker также оснащён портом USB Type-C для проводного подключения и встроенным микрофоном для приема звонков. Кроме того, возможно сопряжение двух динамиков для создания стереозвука.

Следует отметить, что Bose позиционирует SoundLink Home Bluetooth Speaker исключительно для домашнего использования, поэтому он не обладает защитой от воды и пыли.