Устройства имеют 10GbE LAN-порт.

TerraMaster презентовала своё новое устройство для хранения данных — F8 SSD NAS. Устройство NAS предлагает возможность хранения до 64 ТБ, размещая восемь твердотельных накопителей NVMe M.2, что делает его идеальным для задач с высокой нагрузкой, таких как 4K видеомонтаж.

Доступны две версии: F8 SSD и F8 SSD Plus. Оба устройства функционируют на операционной системе TOS 6 от TerraMaster, оптимизирующей производительность и управление данными.

F8 SSD использует четырехъядерный процессор Intel N95, в то время как F8 SSD Plus оснащен восьмиядерным Intel Core i3-N305, предоставляющим улучшенные возможности для сложных задач. Обе модели поддерживают 8 ГБ оперативной памяти DDR5, расширяемой до 32 ГБ.

Ключевым элементом F8 SSD является 10GbE LAN-порт для высокой скорости передачи данных, необходимой в требовательных приложениях. Оба устройства также имеют три USB-порта и размеры 177x60x140 мм. Обе модели F8 SSD доступны для покупки на глобальном рынке.