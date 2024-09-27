Серия Magic 7, скорее всего, будет иметь стандартную версию и версию Pro, и обе модели получат OLED-дисплеи

В последнее время производители смартфонов изменили свои традиционные графики выхода флагманских моделей, начиная запускать их значительно раньше. Например, Samsung представила свою новейшую линейку Galaxy S24 раньше, чем обычно, и Google тоже решилась на подобный шаг с серией Pixel 9, которая появилась на рынке более чем на месяц раньше. Теперь тенденция преждевременного выпуска кажется набирающей популярность среди других компаний.

Согласно свежему отчету из Китая, ожидается, что флагманская серия Honor Magic 7 выйдет в октябре текущего года, что на два-три месяца раньше предполагаемого срока. Для сравнения, нынешняя модель Honor Magic 6 была анонсирована в январе 2024-го.

Октябрь обещает стать насыщенным месяцем для китайских флагманов. Запланирован выход vivo X200 на чипе Dimensity 9400 14 числа, затем последуют анонсы Xiaomi 15 и OnePlus 13. Также в отчете упоминается, что Honor Magic 7, вероятно, будет использовать Snapdragon 8 Gen 4, что может изменить планы других компаний.

Серия Magic 7, скорее всего, будет состоять из стандартной и Pro-версий и обе версии получат OLED-дисплеи.