Мини-ПК поддерживает до 64 ГБ ОЗУ DDR5-5600 через два слота SODIMM и предлагает до 2 ТБ хранилища через M.2 2280 PCIe Gen 4x4.

На выставке IFA 2024 тайваньский производитель показал GT1 Mega, с размерами 135x132x47 мм. Этот мини-ПК оснащен мощными компонентами и разнообразными опциями подключения, представляя собой достойную альтернативу настольным компьютерам.

GT1 Mega работает на мобильном процессоре Intel Meteor Lake, предлагая варианты с 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 155H или более производительным Intel Core Ultra 9 185H, способными решать ресурсоемкие задачи. Система поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 через два слота SODIMM и предлагает до 2 ТБ SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 с возможностью добавления еще одного, через M.2 2242 SATA.

Мини-ПК включает графику Intel Arc (8 ядер) и USB 4 для подключения eGPU, а также AI Boost NPU для аппаратного ускорения ИИ. GT1 Mega предлагает восемь USB-портов, два HDMI 2.0, два порта 2.5GbE Ethernet и поддержку Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4. Он может подключаться к четырем 4K дисплеям и поддерживает 8K разрешение, что делает его подходящим для многомониторных систем.