SteelSeries Arctis GameBuds идеально подходят для долгих часов игры или прослушивания музыки

Наушники SteelSeries Arctis GameBuds предлагают впечатляющий набор опций для геймеров и любителей музыки. С поддержкой активного шумоподавления и беспроводной зарядки Qi, они обещают комфортное использование в любых условиях. Возможность переключения между Bluetooth и аудио для консоли и ПК делает их универсальными для разных платформ, включая Xbox, PlayStation и Nintendo Switch, а также для и мобильных устройств.

С поддержкой беспроводного подключения на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth 5.3, наушники обеспечивают стабильное соединение, а настраиваемое активное шумоподавление и 360-градусный пространственный звук создают погружающее звуковое окружение.

Уровень водонепроницаемости IP55 добавляет дополнительный уровень защиты, что делает их подходящими для использования в различных условиях.

С 40 часами автономной работы без подзарядки, SteelSeries Arctis GameBuds могут стать отличным выбором для длительных игровых сессий или прослушивания музыки. Их уже можно заказать онлайн, а в розничной продаже они появятся в конце октября.