Наушники оснащены несколькими новыми функциями, включая поддержку пространственной акустики для создания захватывающего аудиоэффекта

Наушники Monitor III ANC представляют собой новую модель премиум-класса от Marshall, предлагающую ряд улучшений по сравнению с предыдущей версией. Главной их особенностью является впечатляющее время работы от батареи.

В эти наушники добавили несколько новых функций, таких как поддержка пространственного звука, создающего погружающий аудио-экспириенс. Также присутствует технология Adaptive Loudness, которая автоматически настраивает динамику в зависимости от громкости и окружающего звука. Интересно, что вместо 40-мм драйверов предыдущего поколения, в Monitor III используются 32-мм драйверы.

Кроме того, Marshall заявляет об улучшении характеристик ANC, режима прозрачности и качества передачи звука. Усовершенствованные микрофоны помогают снизить влияние ветра, что позитивно сказывается на звуке в движении. Эти наушники предлагают поддержку Bluetooth LE audio и Auracast.

Наиболее заметное изменение касается времени автономной работы: Monitor III могут работать до 100 часов без ANC и 70 часов с активным шумоподавлением. Полная зарядка через USB-C занимает 2,5 часа.