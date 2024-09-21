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10test
12-ядерный AMD Ryzen AI Max 390 Strix Halo замечен на Geekbench
AMD Ryzen AI Max 390 продемонстрировал незначительное улучшение по сравнению с Ryzen AI 9 HX 370

Процессор AMD Strix Halo с 12 ядрами прошёл тестирование на платформе Geekbench. Если предыдущая информация верна, то это может быть модель Ryzen AI Max 390, относящаяся к среднему классу. 

Недавние утечки информации указывают, что новая линейка процессоров для ноутбуков Strix Halo от AMD будет состоять из трёх моделей: Ryzen AI Max+ 395 (16 ядер), Ryzen AI Max 390 (12 ядер) и Ryzen AI Max 385 (8 ядер). Средний Ryzen AI Max 390 был замечен в новом тесте Geekbench AI. 

Хотя это и не подтверждено, логично предположить, что речь идет именно о Ryzen AI Max 390, поскольку у рассматриваемого процессора 12 ядер. Он продемонстрировал результат в 4733 балла в одинарной точности, 4944 в половинной точности и 13944 в квантованных тестах. Это незначительное улучшение по сравнению с Ryzen AI 9 HX 370, который показал 4695, 4715 и 12669 баллов в тех же тестах. 

К сожалению, нет информации о ключевых характеристиках Ryzen AI Max 390, включая тактовую частоту. Тестирование проводилось на устройстве HP ZBook Ultra с 64 ГБ оперативной памяти, что подтверждает нацеленность Strix Halo на высокопроизводительные ноутбуки для рабочих станций. Ранее на этой же платформе тестировался и 8-ядерный Strix Halo, и теперь стоит ожидать появления флагманской модели.

#amd #ryzen ai 9 hx 370 #strix halo #hp zbook ultra #ryzen ai max 390 #ryzen ai max+ 395
Источник: notebookcheck.net
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