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10test
Лазерные проекторы Epson EpiqVision EF-21 и EF-22 показывают видео диагональю до 150 дюймов
Проекторы обещает высокий коэффициент контрастности 5 000 000:1.

Epson представила два новых мини-лазерных проектора в серии EpiqVision — EF-21 и EF-22. Эти модели применяют технологию 3LCD от Epson. Они обещают высокий контраст на уровне 5 000 000:1 и способны создавать изображения размером до 150 дюймов.

Оба проектора работают на платформе Google TV, предоставляя прямой доступ к популярным стриминговым сервисам. Они также оснащены встроенным Chromecast и функциями автоматической фокусировки, коррекции трапецеидальных искажений, настройки экрана и обхождения препятствий.

Хотя спецификации двух моделей во многом схожи, основное отличие заключается в звуковых характеристиках. Оба устройства имеют два 5-ваттных динамика для стереозвука, но EF-22 включает дополнительный пассивный излучатель для усиления низких частот. Кроме того, EF-22 предлагает регулируемую подставку и представляется в более сдержанных цветовых вариантах.

Проекторы поддерживают 360-градусную ориентацию, обеспечивают до 1000 ANSI люмен и поддерживают разрешение Full HD. В наличии устройств одно соединение HDMI, которое дает возможность подключать внешние видеоисточники, такие как Blu-Ray проигрыватели или игровые консоли.

#full hd #google tv #epson #ansi #3lcd #ef-21 #ef-22 #epiqvision
Источник: techradar.com
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