Umidigi G100 оснащен 6,9-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и процессором Unisoc T615.

Новый смартфон Umidigi, названный G100, представлен как «совершенное сочетание элегантного дизайна, яркого экрана и отзывчивой работы». Его толщина составляет 8,1 мм, а плоская рамка стала привычным стилевым решением для современных устройств. Модель будет представлена в четырех цветах: Rock Black, Lake Green, Interstellar Blue и Starry White.

G100 оборудован 6,9-дюймовым экраном с поддержкой частоты обновления 120 Гц и работает на процессоре Unisoc T615 с ОЗУ до 8 ГБ. Устройство обладает батареей на 6000 мАч, которая обеспечивает приличный срок службы на одном заряде. Что касается зарядки, телефон поддерживает мощность 20 Вт.

Основная камера G100 имеет разрешение 50 МП, дополнена 2-МП макрообъективом и 2-МП датчиком глубины, а для селфи предусмотрена 16-МП камера. Также устройство укомплектовано боковым сканером отпечатков, функцией AI Face Unlock, NFC, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Заявлено о повышении громкости на 200% по сравнению с предыдущими версиями. Информация о цене и поступлении на рынок пока отсутствует.