Новый смартфон Infinix будет иметь толщину всего 6 мм.

Infinix недавно представила свой новый смартфон Hot 50 5G с толщиной корпуса всего 7,8 мм, но в ближайшем будущем может появиться еще более тонкий телефон. По информации, опубликованной на Passionategeekz.com, новое устройство может иметь толщину всего 6 мм и изогнутые края.

Если эти данные подтвердятся, этот смартфон станет самым тонким мобильным устройством с момента выхода серии Tecno Camon 11 в 2018 году. Безымянный гаджет Infinix был запечатлен рядом с iPhone, и даже из-за низкого качества снимка заметно, насколько он тонкий.

Ожидается, что новые смартфоны на рынке будут становиться еще более тонкими, поскольку производители начали использовать новые элементы аккумуляторов на основе силикон-карбидных технологий. Это решение обеспечивает большую емкость аккумулятора, хотя и идет на компромисс с скоростью зарядки, что, по-видимому, не так привлекательно для пользователей, как надеялись разработчики.