Одновременно с выпуском PS5 Pro компания объявила о продаже «сертифицированной восстановленной» PlayStation 5

Sony официально представила PS5 Pro, которая стала самой дорогой консолью компании. Стоимость модели составит $699,99, что на $250 больше, чем у стандартной версии. Для тех, кто не интересуется флагманской моделью и считает базовую немного дорогой, Sony предложит восстановленную PlayStation 5 за полцены новой консоли.

Новая PS5 Pro включает три основных улучшения: усовершенствованный графический процессор с улучшенной трассировкой лучей и возможности ИИ для масштабирования. В цифрах это выражается в тому, что память стала на 28% производительнее, GPU получил на 67% больше вычислительных блоков, а производительность обработки игр увеличилась на 45%. Однако это сопровождается повышением цены до 699,99 долларов, что делает ее самой дорогой среди игровых консолей Sony.

В то же время с выходом PS5 Pro компания анонсировала продажи «сертифицированных восстановленных» PlayStation 5 за $349,99, что на $100 меньше, чем новая модель. Все восстановленные устройства прошли строгую сертификацию и будут поставляться с годовой гарантией, однако могут иметь незначительные косметические недостатки.