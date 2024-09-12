Линейка X200 будет отличаться мощными аккумуляторами и производительными чипами

Вице-президент и генеральный менеджер по стратегии продукции компании Vivo, Цзя Цзиндун, озвучил предварительные детали о новой линейке смартфонов X200. Он отметил, что новые устройства станут значительными флагманами, особенно на фоне анонса iPhone 16.

Согласно его словам, Vivo X200 будут оснащены плоскими дисплеями, что может упростить переход пользователей с устройств Apple. Цзя также подчеркнул, что новый модельный ряд будет включать уникальные датчики и продвинутые процессоры для обработки изображений. Это актуально, так как предыдущая модель X100 Ultra уже получила положительную оценку за свои возможности камеры.

Кроме того, линейка X200 будет отличаться мощными аккумуляторами и производительными чипами, которые будут дополнены функциями искусственного интеллекта и улучшенной версией Origin OS 5. Vivo запланировала презентацию этой серии на третью неделю августа следующего года, что создает ожидания среди ценителей технологий и мобильных устройств.