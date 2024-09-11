В продажу поступят несколько версий ноутбука с процессорами Core Ultra 7 256V и Core Ultra 7 258V.

Lenovo представила Yoga Slim 7i Aura Edition на мировом рынке. Этот новый ультратонкий ноутбук с процессором Intel Lunar Lake поступит в продажу по цене меньше 1300 долларов, что делает его более доступным вариантом по сравнению с Samsung Galaxy Book5 Pro 360, который также использует последнюю архитектуру процессоров Intel.

Анонс модели состоялся менее недели назад на мероприятии IFA 2024 в Берлине, однако компания не уточнила дату начала продаж.

Тем не менее, предзаказ уже открыт на нескольких рынках, включая Еврозону, Великобританию и США. Lenovo ранее сообщала, что Yoga Slim 7i Aura Edition будет оснащен 70-ваттной батареей и 15,3 дюймовым IPS экраном с поддержкой разрешения 2,8K, яркостью 500 нит и частотой обновления 120 Гц.

Известно, что в продажу поступят несколько версий ноутбука с чипами Core Ultra 7 256V и Core Ultra 7 258V, различающихся объёмом ОЗУ – 16 ГБ и 32 ГБ соответственно.