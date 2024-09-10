Samsung планирует начать продажи новой модели Galaxy Book4 Edge в течение следующего месяца.

Совсем недавно компания Samsung представила Galaxy Book5 Pro 360, который стал ее первым ноутбуком на платформе Intel Lunar Lake. Также была представлена меньшая модель — Galaxy Book4 Edge 16.

Теперь Samsung анонсировала Galaxy Book4 Edge 15 с 15,6-дюймовым IPS-экраном и новым чипом Snapdragon X Plus от Qualcomm. Хотя этот ноутбук больше своего 14-дюймового собрата на базе Snapdragon X Elite, его производительность будет ниже из-за использования менее мощного Snapdragon X Plus (X1P-42-100). Поэтому новый Galaxy Book4 Edge, вероятно, будет уступать по характеристикам другим моделям Samsung на архитектуре x86, как например Galaxy Book4 Pro.

Тем не менее, Snapdragon X Plus (X1P-42-100) включает 45 TOPS AI-ускоритель, поддерживающий Copilot+. 8-ядерный SoC работает с аккумулятором емкостью 61,2 Вт·ч, обеспечивая до 26 часов работы. Размеры устройства составляют 356,6 x 229,7 x 15,0 мм, вес — 1,5 кг. Ноутбук также поддерживает Wi-Fi 7, два порта USB 4, HDMI 2.1 и имеет мощность зарядки 65 Вт. Samsung планирует выпустить Galaxy Book4 Edge в течение следующего месяца в нескольких странах.