Ожидается выпуск двух версий планшетов с Wi-Fi и 5G

По мнению экспертов, Samsung планирует выпустить серию Galaxy Tab S10 в текущем году, причем октябрь рассматривается как наиболее вероятный месяц для анонса. Однако недавно полученные данные раскрыли высокие цены на устройства и характеристики моделей.

Ожидаются два устройства: Tab S10+ и Tab S10 Ultra, каждый из которых будет доступен в версиях Wi-Fi и 5G. Galaxy Tab S10+ с Wi-Fi оценена в 1260 евро с 256 ГБ памяти и 1390 евро с 512 ГБ. Для модели с 5G эти цены составляют 1410 евро и 1515 евро соответственно.

Galaxy Tab S10 Ultra, вероятно, будет ещё дороже, с ценами для версии Wi-Fi — 1495 евро и 1625 евро для модификаций с 256 ГБ и 512 ГБ. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, по ожиданиям, обойдется в 1955 евро. Для версии с 5G эти цены будут варьироваться в зависимости от конфигурации, до 2115 евро. Ожидается, что новинки будут работать на платформе MediaTek Dimensity 9300+, получат две камеры и AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц.