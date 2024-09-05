Монитор работает на базе webOS от LG, которая обеспечивает доступ к ряду приложений Smart TV и сервисам потоковой передачи

Acer представила модель CS322QK — новый 32-дюймовый монитор с 4K разрешением. Этот монитор не только поддерживает USB Type-C Power Delivery, но также может функционировать как Smart TV благодаря интеграции платформы LG webOS.

Acer заняла растущую нишу в сегменте мониторов, которые могут работать как Smart TV. Для сравнения, некоторые конкуренты уже выпустили свои аналоги, например, Samsung модель Smart Monitor M8. Несмотря на то, что CS322QK от Acer пока не поступил в продажу, компания уточнила основные характеристики устройства.

Монитор работает на базе LG webOS, что предоставляет доступ к множеству приложений для Smart TV и игровых стриминговых сервисов. Он поддерживает Bluetooth для подключения беспроводных контроллеров и возможен доступ к AirPlay 2 через Ethernet или Wi-Fi. Acer утверждает, что панель устройства отображает изображение с разрешением 4K (3840 x 2160) при частоте 60 Гц и яркости 350 нит, покрывая 98% цветового пространства DCI-P3. Также CS322QK имеет два порта HDMI 2.0, два 3-Вт динамика и порт USB Type-C с мощностью зарядки до 90 Вт.

Кроме этого, в устройстве имеется двухпортовый USB Type-A хаб для внешних устройств. Acer планирует начать продажи CS322QK в Европе и Северной Америке в четвертом квартале 2024 года.