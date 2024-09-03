Новый повербанк оснащен двумя портами USB-C и кабелем для одновременной зарядки трех устройств.

Похоже, что Xiaomi разрабатывает новый портативный аккумулятор с емкостью 10000 мАч и выходной мощностью 33 Вт, оснащённый встроенным USB-C кабелем. Этот аксессуар имеет схожие характеристики с другим устройством бренда, представленным ранее в текущем году. По сведениям, новый повербанк будет иметь два USB-C порта рядом с кабелем, что позволит заряжать три устройства одновременно.

Этот гаджет был зарегистрирован под модельным номером PB1033MI в базе данных обязательной сертификации Китая (CCC или 3C).

Ожидается, что внешне устройство на 10 000 мАч будет напоминать повербанк Xiaomi на 20 000 мАч с встроенным USB-C кабелем, который вышел ранее в этом году. Информация из базы данных говорит о том, что новая модель сможет обеспечивать мощность до 33 Вт через два выхода: один из которых, вероятно, представляет собой USB-C кабель, а другой — USB-C порт. Возможный третий порт, USB-A, обещает мощность до 22,5 Вт. Также допускается, что аккумулятор сможет заряжаться при мощности 30 Вт, хотя точное время зарядки пока не уточняется.

Неизвестно, когда именно Xiaomi выпустит 33W Power Bank 10000 (с интегрированным кабелем) и какая будет цена на него. Также остается неясным, появится ли данный аксессуар на международных рынках и в какие сроки.