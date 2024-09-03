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10test
Технология OLED все еще более популярна чем Micro-LED
С момента появления на рынке технологии micro-LED в 2018 году, она по-прежнему рассматривается как «будущее телевизоров».

Телевизоры на базе технологии Micro-LED представляют собой своего рода Эльдорадо для ведущих производителей. Этот метод отображения обладает значительным потенциалом, обещая бесконечный уровень контраста при сохранении яркости и глубоких черных тонов. 

Производственный процесс телевизоров Micro-LED включает использование кластеров «микрометровых светодиодов» или крошечных лампочек, которые интегрированы в более крупные светодиодные модули. Это обеспечивает исключительный контроль за яркостью на уровне отдельных пикселей и гибкость в конфигурации светодиодов в различных сочетаниях.

Тем не менее с момента появления технологии micro-LED на рынке в 2018 году, после выпуска Samsung своего первого телевизора The Wall, такая технология продолжает позиционироваться как «будущее телевизоров», и значительных успехов в снижении огромных затрат на её производство так и не было достигнуто.

В 2024 году на рынке появились новые телевизоры с технологией micro-LED, которые представила компания Samsung. Из новинок можно отметить модели с диагоналями 76, 89, 101 и 114 дюймов. Однако даже самый компактный вариант — 76 дюймов — имеет цену в 90 000 долларов, что явно слишком высоко для широкого распространения.

Проблема стоимости, похоже, является основным препятствием для более широкого внедрения технологии micro-LED. В июне 2024 года ETNews сообщил, что Samsung уведомила своих производственных партнеров о необходимости сократить затраты на производство на 90%, чтобы сделать micro-LED конкурентоспособными на нынешнем рынке телевизоров. Также наблюдается тенденция к снижению инвестиций в эту технологию со стороны LG (по данным FlatPanelsHD).

Если абстрагироваться от финансовых аспектов, данная технология решает множество проблем, с которыми сталкиваются современные телевизионные дисплеи, или, по крайней мере, могла бы решить, когда инвестиции в её разработку ещё поступали. Чтобы понять текущее положение дел, необходимо понять ситуацию с OLED.

OLED стал основным выбором в мире телевизионных технологий за последнее десятилетие. Хотя OLED-дисплеи все еще стоят дороже, чем традиционные ЖК-LED, сегодня можно приобрести качественный OLED-телевизор по цене ниже 1000 долларов и в различных размерах. Кроме того, даже телевизоры OLED, которые находятся в среднем ценовом сегменте, предлагают отличные характеристики для просмотра фильмов и игр, включая 4K разрешение и 120 Гц частоту обновления, а также поддержку Dolby Vision HDR.

#samsung #lg #oled #micro-led #dolby vision hdr
Источник: techradar.com
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