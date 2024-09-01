Ранее были представлены две модели серии Vivo Y300: Y300 Pro 5G и Y300 5G

Vivo, одно из ключевых игроков на рынке смартфонов, продолжает свою активную борьбу в сегменте устройств среднего ценового диапазона. Компания разрабатывает новую модель под названием Vivo Y300+ 5G. Информация о новом смартфоне была обнаружена в базе данных IMEI. С выходом этого устройства можно с уверенностью сказать, что линейка Vivo Y300 будет представлена тремя моделями.

Ранее были анонсированы две модели из серии Vivo Y300: Y300 Pro 5G и Y300 5G. Теперь же появилась модель Vivo Y300+ 5G. Ожидается, что Vivo Y300+ 5G предложит некоторые улучшения по сравнению с Y300 5G.

Пока данные о технических характеристиках Vivo Y300+ 5G остаются неизвестными, стоит напомнить о характеристиках его предшественника модели Vivo Y200. Последний был популярным смартфоном среднего класса, работающим на платформе Snapdragon 4 Gen 1, имеющим 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенного хранилища, а также 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией сканирования отпечатков пальцев и 16-мегапиксельный датчик фронтальной камеры.

В ожидании официального релиза и подробной информации о Vivo Y300, эта модель обещает оказать заметное влияние на рынок.