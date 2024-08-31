Телевизор оснащен профессиональным чипом ИИ для оптимизации качества изображения с помощью алгоритмов

Компания Philips представила в Китае новую серию смарт-телевизоров T3. Эти устройства доступны в двух диагоналях — 65 и 75 дюймов и оборудованы мини-светодиодным дисплеем 4K Quantum Dot, который отличается высоким качеством. Телевизоры предлагают разрешение до 3840 x 2160 пикселей, а частота обновления составляет до 120 Гц. Пиковая яркость 65-дюймовой модели достигает 630 нит, в то время как 75-дюймовая версия имеет яркость 610 нит. Серия T3 включает от 50 до 100 секций подсветки, что позволяет передавать яркие и четкие изображения.

Телевизоры укомплектованы профессиональным AI-чипом для оптимизации качества изображения с помощью алгоритмов, что позволяет достигать 1,07 миллиарда цветов с плавными градиентами. Они также поддерживают HDR10+ и имеют угол обзора 178º для комфортного просмотра со всех ракурсов.

Производительность телевизора обеспечивается четырехъядерным процессором A55 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживается двухдиапазонный WiFi для онлайн-развлечений и облачных игр. Звук обеспечивается специальными аудиочипами и поддержкой Dolby Atmos. В наличии два HDMI 2.1 и USB 2.0.