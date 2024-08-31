Согласно информации, Xiaomi планирует выпустить четыре устройства серии Pad 7

Xiaomi пока не готова анонсировать выпуск новых флагманских планшетов. Тем не менее, известный инсайдер предоставил общую информацию о четырех ожидаемых устройствах в линейке Xiaomi Pad 7, среди которых некоторые будут обладать процессором Snapdragon 8 Gen 3 и OLED-дисплеями. На данный момент компания не делает публичных намеков о выходе новых высококлассных планшетов, и остаётся только текущая модель - Pad 6S Pro 12.4. Однако появились первые признаки того, что серия Pad 7 близка к выходу.

В китайской сертификационной организации были зарегистрированы два планшета с номерами моделей «24091RPADC» и «2410CRP4CC». Digital Chat Station поделился ожиданиями касательно новых флагманских планшетов от Xiaomi.

По имеющимся данным, Xiaomi планирует предложить четыре устройства в серии Pad 7, причем одно из них может быть запущено позже остальных.

Согласно слухам, стартовая модель Xiaomi Pad 7 будет оснащена 11-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 144 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или 8s Gen 3. Также ожидаются две версии на базе Snapdragon 8 Gen 3 с дисплеями на 11 и 12 дюймов, которые могут предложить продвинутое оборудование, включая 120 Вт проводную зарядку и 24 ГБ оперативной памяти.