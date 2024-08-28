Флагман Galaxy будет напоминать последние модели Meizu с гладкими краями и слегка закругленными углами

Дизайн передней панели Galaxy S25 Ultra стал известен в начале этого месяца благодаря утечке рендера, отражающего более закругленные углы и узкую рамку. В свежих новостях информатор Ice Universe представил подробный рендер устройства, который демонстрирует и его боковой профиль. Стоит отметить, что Galaxy S25 Ultra будет обладать полностью плоскими боками. Хотя в последние годы компания вносила небольшие корректировки в среднюю рамку, данный появившийся рендер указывает на значительное изменение в дизайне. Если это правда, новый флагман Galaxy может напоминать последние модели Meizu с плоскими гранями и слегка закругленными углами, а не Galaxy S24 Ultra.

Тем не менее надо учитывать, что рендер исходит от неофициального источника, и у компании еще есть время для реализации изменений корпуса.

Согласно предыдущим утечкам, ожидалось, что S25 Ultra станет немного уже, но получит более широкую панель за счет узких рамок. Ширина устройства предполагается такой же, как у iPhone 16 Pro Max, а дисплей будет чуть больше, чем у предшественника.

Ожидается, что телефон выйдет в первом квартале 2025 года и будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 4. Главный датчик, вероятно, будет иметь разрешение 200 мегапикселей, а также три других датчика с разрешениями 50 мегапикселей.