Приложение позволяет пользователям Windows изменять настройки и обновлять прошивку контроллера

Компания Sony представила новый способ настройки контроллера DualSense Edge для пользователей ПК. Согласно недавней информации, игроки на Windows теперь имеют возможность настраивать свой контроллер DualSense Edge непосредственно с рабочего стола при помощи нового приложения PlayStation Accessories.

Это приложение позволяет пользователям Windows изменять настройки и обновлять прошивку контроллера. Для подключения контроллера требуется либо USB-кабель, либо Bluetooth.

В коротком видео-обзоре от компании Sony, сопровождающем анонс, показано, что пользователи могут не только изменять расположение кнопок, но и настраивать дополнительные параметры, такие как чувствительность и мертвая зона джойстика, мертвая зона триггера, а также уровень вибрации и эффектов триггера.

Sony отмечает, что в PlayStation Accessories было внесено множество функций для удобного пользовательского опыта.