OnePlus столкнулся с новой проблемой, которая затронула некоторые устройства

В последние годы пользователи устройств OnePlus столкнулись с рядом проблем, включая взрывы зарядных устройств и смартфонов, а также недавнюю неприятность с появлением зеленой линии на экранах нескольких моделей. На данный момент флагманские телефоны OnePlus обзавелись новой проблемой, которая уже привела к повреждению нескольких устройств.

Проблема заключается в нерабочих материнских платах у старых флагманов, таких как OnePlus 10 Pro и OnePlus 9 Pro. Многие владельцы сообщают о внезапной потере работоспособности своих устройств, сообщая, что на их устройствах экран стал черным.

Недавние сообщения пользователей подчеркивают серьезность ситуации. Один из них рассказал, что его OnePlus 10 Pro, изначально страдавший от перегрева и задержек, перестал включаться. Попытки ремонта не увенчались успехом, и сервисный центр обнаружил проблему с материнской платой, что потребовало значительных затрат на восстановление устройства. Другой пользователь также столкнулся с подобной неисправностью после обновления ПО, что привело к немалой стоимости ремонта.

Хотя OnePlus еще не сделала официального заявления по этому поводу, растущее число подобных случаев вызывает опасения по поводу контроля качества и поддержки клиентов. Пользователи ждут, что компания проведет расследование и предложит решения, такие как бесплатный ремонт или продление гарантий.