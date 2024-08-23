Монитор оснащен 27-дюймовым IPS-дисплеем с тонкой рамкой и QHD-разрешением 2560 x 1440 пикселей

Компания ViewSonic недавно представила свой новый монитор под названием VX2758A 2K PRO 3. Эта модель предназначена для геймеров и создателей контента, предлагая впечатляющие характеристики по доступной цене, такие как высокое разрешение и повышенная частота обновления.

Данный монитор обладает 27-дюймовым IPS-дисплеем с тонкими рамками и разрешением QHD 2560 x 1440 пикселей, обеспечивая невероятную четкость изображения. Он имеет пиковую яркость 300 нит и время отклика 1 мс. Угол обзора составляет 178 градусов, поддерживает 130% sRGB и имеет контрастность 1000:1.

VX2758A 2K PRO 3 обеспечивает частоту обновления в 240 Гц, что делает игровой процесс и видеомонтаж максимально плавными. Монитор поддерживает HDR10 для улучшенного динамического диапазона, а также имеет технологию AMD FreeSync Premium для устранения задержек.

Он дополнительно оснащен защитными технологиями от синего света и мерцания, чтобы снизить нагрузку на глаза. Устройство включает в себя две порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и разъем для наушников 3,5 мм.