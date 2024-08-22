Оба устройства оснащены технологией динамического освещения с синхронизированной RGB-подсветкой.

Компания Philips выпустила две новинки в своем игровом ассортименте мониторов серии Evnia, в которых применены панели QD-OLED и предлагают диагонали 27 и 32 дюйма с частотой обновления до 360 Гц. Новый модельный ряд включает Evnia 27M2N8500 с 27-дюймовым QHD экраном и Evnia 32M2N8900 с 32-дюймовым 4K дисплеем. Оба устройства обеспечивают отличное качество изображения и высокую эргономику.

Мониторы предлагают широкую цветовую гамму, охватывающую до 98,5% DCI-P3 и более 120% NTSC, с высокой точностью цветопередачи (Delta E < 2) и углом обзора 178° по обоим направлениям. Evnia 27M2N8500 характеризуется разрешением 2560x1440p и поддерживает частоту обновления до 360 Гц, а также DisplayHDR True Black 400.

Evnia 32M2N8900, с разрешением 3840x2160p, предоставляет улучшенное качество изображения с частотой обновления до 240 Гц, при этом поддерживая Adaptive-Sync.

Оба устройства оборудованы технологией Dynamic Lighting для синхронизации RGB-подсветки. На борту также есть порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C для зарядки.