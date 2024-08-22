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10test
Microsoft и 8BitDo анонсируют новый джойстик и контроллер для Xbox
Джойстик поставляется с беспроводным контроллером Lite SE 2.4G от 8BitDo для Xbox.

Microsoft представила Xbox Adaptive Joystick, который можно настроить и подключить к Xbox Adaptive Controller. К джойстику прилагается контроллер беспроводной связи Lite SE 2.4G от 8BitDo для Xbox.

Этот аксессуар создан для геймеров с ограниченными физическими возможностями. Представленный джойстик является дополнением к адаптивному контроллеру и совместим со всеми контроллерами Xbox.

В представленном контроллере предусмотрены четыре кнопки, обозначенные как X1, X2, X3 и X4, кнопки-триггеры и кнопки-бамперы, которые можно настраивать по желанию пользователя. Он поставляется с обычным колпачком, но также доступны файлы для 3D-печати адаптивных насадок. Джойстик можно подключить как к Xbox Adaptive Controller, так и напрямую к консоли или ПК.

Также был анонсирован беспроводной контроллер 8BitDo Lite SE 2.4G для Xbox, который имеет крупные кнопки и совместим с различными устройствами, включая Xbox Series X/S и ПК.

#microsoft #xbox #пк #8bitdo #xbox adaptive controller #lite se 2.4g
Источник: notebookcheck.net
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