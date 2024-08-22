Edge 50 Neo будет работать на чипсете Dimensity 7300

Motorola готовится к выпуску Edge 50 Neo в ближайшее время, однако информация о смартфоне уже опубликована на страницах нескольких европейских магазинов. В этих списках представлены некоторые характеристики, включая процессор и дисплей, а также подтверждается цвет Pantone для нового устройства средней ценовой категории.

Смартфон Edge 50 Neo будет оснащен чипсетом Dimensity 7300. Эта платформа является аналогом той, что используется в Razr 50 и это все же улучшение по сравнению с Dimensity 7030, который установлен в прошлом Edge 40 Neo.

Дисплей тоже получил усовершенствование — это будет 6,4-дюймовый OLED с разрешением 1220p. Он станет плоским, как и боковая рамка, что соответствует современным трендам. Устройство будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели телефона расположится основная камера на 50 МП, дополненная телеобъективом на 10 МП и сверхширокоугольная камера на 32 МП.