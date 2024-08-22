Phoronix протестировал процессор AMD Ryzen 9 9950X с шестью различными дистрибутивами

Новые настольные процессоры Zen 5, по всей видимости, сталкиваются с недостатками в оптимизации программного обеспечения, особенно в среде Windows. К сожалению, улучшения могут зависеть лишь от значительных обновлений операционной системы, и вероятно, решение появится с выходом Windows 11 24H2, намеченным на октябрь. В отличие от этого, дистрибутивы Linux, похоже, не испытывают аналогичных проблем. Исследования, проведенные на Ubuntu 24.04 LTS, подтвердили заявления AMD о 16% приросте производительности по сравнению с серией Ryzen 7000X. Однако Ubuntu может не быть лучшим вариантом в плане оптимизации.

Компания Phoronix провела тест чипа AMD Ryzen 9 9950X на шести различных ОС, и Clear Linux, оптимизированный для чипов Intel, демонстрировал дополнительный прирост в 16% в сравнении с Ubuntu. Clear Linux имеет оптимизации x86-64, разработанные в компании Intel, что также полезны для процессоров других брендов. Хотя Phoronix не проводила игровые тесты, некоторые из тестов, в которых Clear Linux демонстрирует значительный прирост производительности, также доступны на Windows и охватывают ClickHouse, PyTourch, TensorFlow, PyPerfomrance и сжатие Zstd. В числе протестированных ОС были CachyOS, Arch Linux, Fedora Workstation 40 и Ubuntu 24.10 August 19 build.