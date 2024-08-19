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10test
Новый геймплейный трейлер немецкой киберпанк-RPG Neo Berlin 2087 вызвал неоднозначную реакцию
15 августа 2024 года игровая студия Elysium выпустила новый трейлер Neo Berlin 2087

Действие Neo Berlin 2087 разворачивается в киберпанковском варианте Берлина, что, судя по всему, привлекает внимание поклонников жанра. Однако свежий трейлер игрового процесса для экшен-RPG вызвал смешанные отзывы в игровом сообществе.

Игровые события происходят в 2087 году, в футуристическом Берлине. Игроки управляют детективом Ноланом, который взялся расследовать убийство начальника полиции и защищать его дочь. По мере продвижения расследования Нолан втягивается в сложный заговор, ставящий под угрозу и его жизнь, и будущее города.

15 августа 2024 года игровая студия Elysium показала новый трейлер игры Neo Berlin 2087. Видео выделяется мрачной атмосферой и эффектной театрализацией, начинаясь с момента, когда Нолан спасает дочь погибшего и убегает на летающем автомобиле. Трейлер включает сцены боев от первого и третьего лица и намекает на развитие отношений между главными персонажами.

Обсуждения трейлера разделились: некоторые хвалят уникальную атмосферу, тогда как другие критикуют анимацию, считая ее некачественной. Игра, по-видимому, не будет представлена на Gamescom 2024, и дата релиза пока не определена. Тем не менее все желающие могут добавить её в список желаемого в Steam.

#steam #rpg #gamescom 2024 #elysium #neo berlin 2087
Источник: notebookcheck.net
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