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10test
Tensor G4 не создан для высокой производительности
Ориентация Google на конкретные сценарии использования означает, что производительность Pixel 9 может уступать конкурирующим продуктам

Утечки информации заставили многих скорректировать ожидания касательно чипа Tensor G4, используемого в Pixel 9. Google не уделила чипсету много внимания на презентации, что имеет свой подтекст. После запуска, общаясь с тремя руководителями компании, стало видно, что утечки оказались точными, но это не должно вызывать серьезного беспокойства. 

По словам главного менеджера по продуктам Pixel Сони Джобанпутры и других руководителей, Tensor G4 не предназначен для выдающейся производительности в играх, а оптимизирован для специфического использования в Pixel 9. Google не раскрыла детали о технологическом узле и конфигурации G4. Похоже, что этот чип не был изначальным выбором компании для новинок, но был утвержден после осознания, что материал кастомный кремний не будет создан к презентации телефона 2024 года. 

По поводу производительности пока ничего не ясно, но сообщается, что скорость запуска приложений возросла на 17%, а производительность веб-страниц улучшилась на 20%. Улучшения затрагивают и интерфейс, а Tensor G4 поддерживает впечатляющую скорость вывода для AI приложений. 

Несмотря на некоторые недостатки, Google сфокусирована на специфических сценариях использования, что может сделать Pixel 9 менее производительным, чем его конкуренты.

#google #ai #pixel 9 #tensor g4
Источник: phonearena.com
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