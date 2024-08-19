Ориентация Google на конкретные сценарии использования означает, что производительность Pixel 9 может уступать конкурирующим продуктам

Утечки информации заставили многих скорректировать ожидания касательно чипа Tensor G4, используемого в Pixel 9. Google не уделила чипсету много внимания на презентации, что имеет свой подтекст. После запуска, общаясь с тремя руководителями компании, стало видно, что утечки оказались точными, но это не должно вызывать серьезного беспокойства.

По словам главного менеджера по продуктам Pixel Сони Джобанпутры и других руководителей, Tensor G4 не предназначен для выдающейся производительности в играх, а оптимизирован для специфического использования в Pixel 9. Google не раскрыла детали о технологическом узле и конфигурации G4. Похоже, что этот чип не был изначальным выбором компании для новинок, но был утвержден после осознания, что материал кастомный кремний не будет создан к презентации телефона 2024 года.

По поводу производительности пока ничего не ясно, но сообщается, что скорость запуска приложений возросла на 17%, а производительность веб-страниц улучшилась на 20%. Улучшения затрагивают и интерфейс, а Tensor G4 поддерживает впечатляющую скорость вывода для AI приложений.

Несмотря на некоторые недостатки, Google сфокусирована на специфических сценариях использования, что может сделать Pixel 9 менее производительным, чем его конкуренты.