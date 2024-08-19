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10test
Представлен мини-ПК Giada N601 для сложных задач и тяжелых рабочих нагрузок
Giada N601 предлагается в двух конфигурациях с процессором Intel Core Ultra 5 125H и процессором Intel Core Ultra 7 155H

Компания Giada анонсировала мини-ПК N601, который обещает стать важным шагом в области технологий искусственного интеллекта. Устройство оборудовано мощным процессором, продвинутым графическим процессором и нейронным процессором (NPU), что делает его способным выполнять сложные задачи, особенно в сфере здравоохранения и других высокоэффективных приложениях.

Giada N601 будет доступен в двух конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Intel Core Ultra 7 155H, оба из которых оснащены NPU с тактовой частотой 1,4 ГГц и графическим процессором Intel Arc Graphics, способным выполнять до 34 TOPS для задач ИИ. Это обеспечивает отличную производительность в вычислительных операциях.

Возможность поддержки оперативной памяти DDR5 достигает максимум 96 ГБ, что позволяет одновременно запускать несколько приложений, улучшая многозадачность. Мини-ПК также оснащен встроенным хранилищем на основе PCIe 5.0 NVMe SSD, обеспечивающим впечатляющую скорость чтения и записи до 10 ГБ/с, а также поддерживает дополнительные отсеки для SATA и M.2 SSD.

Компактный размер устройства, 5,74 дюйма x 4,94 дюйма x 2,04 дюйма, в сочетании с алюминиевым корпусом формата NUC делает Giada N601 идеальным выбором для пользователей, которым необходима высокая производительность в ограниченном пространстве. 

#intel #мини-пк #sata #core ultra 7 155h #core ultra 5 125h #giada #n601
Источник: techradar.com
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