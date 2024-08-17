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10test
Часы Apple Watch Ultra занимают лидирующие позиции в общем объеме продаж компании
Значительно меньший спрос на Apple Watch SE может быть связан с их ограниченной функциональностью.

Согласно свежему отчету CIRP, Apple Watch Ultra пользуется большим спросом, чем SE, что может быть ожидаемо, так как Ultra предлагает более продвинутые функции. Несмотря на заметную разницу в цене с SE, большинство пользователей предпочитают модель Ultra. Отчет от Consumer Intelligence Research Partners показывает, как различные носимые устройства распределяются на рынке.

Продажи модели Apple Watch Ultra первого поколения составили 9%, тогда как Ultra 2 достигли 11%, в отличие от общего показателя 12% у модели SE всех поколений.

Учитывая, что SE значительно дешевле Ultra, компании стоит рассмотреть возможности для улучшения этой модели, включая снижение ее стоимости. На прошлой неделе появилась информация о новом варианте Apple Watch из пластика, нацеленного на молодежную аудиторию.

#apple #watch ultra #watch se
Источник: wccftech.com
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