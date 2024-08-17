Универсальное основание, вращающееся на 135° по вертикали и 360° по горизонтали, позволяет проецировать изображения шириной до 120 дюймов на потолок или стену

BenQ представила проектор GV50 с разрешением 1080p. Благодаря своему универсальному основанию, которое вращается на 135° по вертикали и на 360° по горизонтали, устройство может проецировать изображения шириной до 120 дюймов на потолок или стены. Проектор охватывает 92% цветового диапазона Rec.709 и демонстрирует коэффициент контрастности 100 000:1.

Лазерный источник света GV50 обеспечивает яркость до 500 ANSI люмен, поддерживая HDR10 и HLG. Элементы управления на верхней панели позволяют легко настраивать размер изображения и избегать препятствий.

В устройство интегрированы инструменты улучшения изображения, такие как автоматическая фокусировка и 2D-коррекция трапецеидальных искажений.

Также проектор оснащен таймером сна и режимом Night Shift, который помогает расслабиться перед сном. Встроенные 2.1-канальные динамики мощностью 18 ватт поддерживают Dolby Audio. Внутренний аккумулятор обеспечивает работу устройства до 150 минут и может заряжаться через USB-C.