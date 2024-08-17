Благодаря кривизне 1700R и QD-OLED панели этот монитор обеспечивает захватывающие ощущения для зрителя

Компания MSI представила новый игровой монитор MPG 321CURX, который сочетает в себе передовые технологии и впечатляющий дизайн. С кривизной 1700R и использованием QD-OLED панели, этот монитор предлагает зрителям захватывающий опыт. Однако это не только эстетика, но и функциональность: данный монитор стал первым 32-дюймовым изогнутым игровым решением от MSI с частотой обновления в 240 Гц, что делает его идеальным вариантом для требовательных игроков, ищущих выдающуюся графику и высокую отзывчивость.

Основные характеристики включают 32-дюймовый OLED-дисплей, обеспечивающий высокую яркость и четкость изображения. Разрешение UHD/4K в сочетании с частотой обновления 240 Гц создает плавный игровой процесс, а время отклика всего 0,03 мс GtG минимизирует размытие между кадрами, что особенно актуально в динамичных играх.

Для дополнительной защиты экрана предусмотрены функции Pixel Shift и MSI OLED Care 2.0, которые помогают предотвратить выгорание пикселей. В плане подключения монитор располагает современными интерфейсами, включая USB Type-C с поддержкой передачи питания до 98 Вт. Кроме того, система охлаждения устройства реализована без вентиляторов, что обеспечивает тихую работу и комфорт для различных категорий геймеров. Этот монитор представляет собой сочетание высоких технологий и удобства, что делает его отличным выбором для активных пользователей.