Настольное устройство будет выпущено в 2026 или 2027 году и будет стоить около 1000 долларов США

Сообщается, что Apple планирует увеличить свою долю на рынке смарт-устройств для дома. Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что мы стоим на пороге появления настольного роботизированного устройства от компании, которое может быть представлено в 2026 году. Ожидается, что устройство будет иметь экран, похожий на iPad, устанавливаемый на двигающеюся подставку, способной поворачиваться на 360 градусов.

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Это настольное устройство от Apple будет подключаться к смарт-устройствам, участвовать в видеозвонках и функционировать как монитор для систем безопасности дома.

Устройство будет использовать Siri и Apple Intelligence, функционируя на кастомизированной ОС iPadOS.

Известно, что данным проектом руководит Кевин Линч, который ранее занимался завершенным проектом автомобиля Apple, известный как Project Titan. Существуют слухи о том, что это устройство для настольного применения будет представлено в 2026 или 2027 году с начальной ценой примерно в $1000.