Motorola может создать большую конкуренцию в бюджетном сегменте смартфонов с 5G.

Новые рендеры Moto G45 5G демонстрируют новый среднебюджетный смартфон в трех ярких цветах: синем, зеленом и стильном оттенке Viva Magenta. Эти три варианта окраски дополнены отделкой из искусственной кожи, которая ранее была свойственна более дорогим устройствам Motorola.

реклама

Широкие рамки экрана с HD+ разрешением 6,5-дюймового дисплея G45 сразу дадут понять о его более скромных характеристиках по сравнению с G85. Однако, предполагается, что этот экран будет поддерживать 120 Гц.

Остальные утекшие характеристики тоже выглядят неплохо: процессор Snapdragon 6s Gen 3, 4 ГБ оперативной памяти, батарея на 5000 мАч и 50-мегапиксельная основная камера вместе с 2-мегапиксельным сенсором глубины на задней панели Moto G45 5G. Если это подтвердится, Motorola может выпустить серьезного конкурента в сегменте бюджетных 5G-смартфонов.