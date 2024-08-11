Новые релизы Wear OS часто выходят через несколько месяцев после обновления Android

Wear OS имеет свою собственную структуру, отделяющую ее от Android, несмотря на то, что основана на его коде. Новые релизы Wear OS зачастую появляются через несколько месяцев после аналогичных обновлений Android.

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Это может вызывать путаницу, но стоит отметить, что регулярно наблюдается интеграция значительных обновлений Android в новые версии Wear OS. Тем не менее, ситуация может измениться, так как ожидается релиз Wear OS 5.1, который будет основан на Android 15, тогда как Wear OS 5.0 опирается на Android 14.

Информация о том, что Wear OS 5.1 сейчас тестируется на Pixel Watch 2 в Google, была обнародована «инсайдером». При этом не исключено, что финальное название обновления может измениться на Wear OS 6 перед его официальным запуском.

Если ожидаемое переименование не произойдет, то разрыв между версиями Android и Wear OS станет очевидным, что в будущем усложнит определение актуальности версии Wear OS по сравнению с Android.