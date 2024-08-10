Последняя информация предполагает, что компания Realme собирается превысить мощность зарядки 300 Вт, чтобы опередить конкурентов

Компания Realme готова анонсировать свою новую технологию проводной зарядки мощностью 300 Вт 14 августа на специальном мероприятии в Китае. Об этом уже ходили слухи, которые впоследствии подтвердились официальным заявлением компании.

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На днях в интернет утекло видео, показывающее работу данной технологии до её официального представления. В ролике видно, что телефону требуется всего 32 секунды, чтобы зарядиться до 15%, а всего через 35 секунд уровень заряда достигает 17%.

Это действительно впечатляющий результат. Тем не менее, стоит помнить, что компания Redmi анонсировала свою систему зарядки мощностью 300 Вт еще в прошлом году, и пока не выпустила ни одно устройство с этой технологией. Поэтому стоит надеяться, что Realme не затянет с внедрением своих технологий в готовые модели.

У Realme уже есть телефоны поддерживающие зарядку на 240 Вт, в то время как максимальная мощность текущих устройств Redmi составляет 120 Вт. Интересно, что новые слухи говорят о возможности Realme превысить 300 Вт, чтобы опередить конкурентов.

Важно отметить, что мероприятие 14 августа не станет презентацией нового телефона, а будет посвящено демонстрации зарядной технологии.