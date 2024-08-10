Компания Realme готова анонсировать свою новую технологию проводной зарядки мощностью 300 Вт 14 августа на специальном мероприятии в Китае. Об этом уже ходили слухи, которые впоследствии подтвердились официальным заявлением компании.
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На днях в интернет утекло видео, показывающее работу данной технологии до её официального представления. В ролике видно, что телефону требуется всего 32 секунды, чтобы зарядиться до 15%, а всего через 35 секунд уровень заряда достигает 17%.
Это действительно впечатляющий результат. Тем не менее, стоит помнить, что компания Redmi анонсировала свою систему зарядки мощностью 300 Вт еще в прошлом году, и пока не выпустила ни одно устройство с этой технологией. Поэтому стоит надеяться, что Realme не затянет с внедрением своих технологий в готовые модели.
У Realme уже есть телефоны поддерживающие зарядку на 240 Вт, в то время как максимальная мощность текущих устройств Redmi составляет 120 Вт. Интересно, что новые слухи говорят о возможности Realme превысить 300 Вт, чтобы опередить конкурентов.
Важно отметить, что мероприятие 14 августа не станет презентацией нового телефона, а будет посвящено демонстрации зарядной технологии.