Монитор ROG Swift OLED PG39WCDM имеет разрешение 1440p и частоту обновления 240 Гц

ASUS запустила продажи монитора ROG Swift OLED PG39WCDM, который использует аналогичную панель WOLED от LG Display, как и модели Acer Predator X39 и LG UltraGear OLED 32GS95UE. Этот монитор стал доступен в США и ожидается его появление на других рынках в ближайшее время.

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ROG Swift OLED PG39WCDM был представлен на CES 2024, прошедшей в январе. Кроме него, ASUS также выпустила модели ROG Swift OLED PG27AQDP и ROG Swift OLED PG32UCDP. Однако запуск PG39WCDM первоначально задерживался: в апреле ASUS сообщала о возможной недоступности устройства до летнего периода. Тем не менее в настоящее время монитор уже можно купить в США.

Информация о ценах на PG39WCDM также появилась в Великобритании и Еврозоне, хотя некоторые ритейлеры, такие как Scan и Amazon в Германии, еще не начали продажи и выставляют завышенные цены. Устройство ROG Swift OLED PG39WCDM поддерживает разрешение 1440p и частоту обновления 240 Гц. Он может достигать яркости 1300 нит и обладает низким временем отклика. ASUS также предусмотрела дополнительное охлаждение для предотвращения перегрева и выгорания OLED-панели.