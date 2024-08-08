Один из недавних патентов компании касается устройства с двумя шарнирами и гибким дисплеем, который складывается наружу

Известно, что компания Huawei уже некоторое время занимается разработкой устройства с возможностью тройного складывания. Она также зарегистрировала несколько патентов на свое устройство. Один из недавних патентов иллюстрирует устройство с двумя шарнирами и гибким дисплеем, который складывается наружу.

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Недавно стало известно, что тройной складной дисплей телефона прошёл испытание на 28 мкм, оценивающее прочность и видимость образующейся складки после многократных сгибаний. Показатель в 28 микрометров, скорее всего, указывает на глубину складки после определённого числа складываний.

Сохранение целостности дисплея при частых сгибах является значительной проблемой. В дополнение к новым технологиям телефон может стать заменой планшетам и книжным устройствам. Сообщается, что с ОС HarmonyOS NEXT и чипом Kirin, смартфон будет способен поддерживать множество приложений созданных для ПК.

Тем не менее, по неофициальной информации, устройство будет стоить достаточно дорого и продаваться в ограниченном количестве, скорее как «демонстрация возможностей», чем как массовый продукт. Массовое производство устройства запланировано на четвёртый квартал текущего года.