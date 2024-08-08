Ожидается, что камера Honor 300 Pro получит 50-мегапиксельный основной сенсор и перископический телеобъектив с 50-кратным увеличением.

В конце мая этого года Honor представила свою новинку Honor 200 Pro на основе чипсета Snapdragon 8s Gen 3. Хотя с момента выхода прошло всего немногим больше двух месяцев, уже появились слухи о его преемнике. В сети появился рендер Honor 300 Pro, который демонстрирует некоторые ожидаемые характеристики устройства.

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Согласно изображению, новинка будет выделяться уникальным дизайном камеры, состоящей из трех объективов и вспышки. Спереди телефон получит изогнутый экран. И если присмотреться, можно заметить, что он также будет иметь двойную фронтальную камеру, аналогично своему предшественнику. Примечательно, что у предыдущей модели имеется похожий изогнутый дисплей с тонкими и симметричными рамками.

Согласно показанным снимкам, задняя панель сохранит дизайн своих предшественников, но устройство станет более заметным. Ожидается, что камера получит основной сенсор на 50 МП и перископический телеобъектив с 50-кратным зумом. Внутри будет установлен чип Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Другие функции включают защиту от воды и пыли, а также поддержку NFC.