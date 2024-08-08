Максимальная яркость монитора может достигать 250 нит.

Компания AOC анонсировала новый портативный многозадачный монитор AOC 16T3EA. Данное устройство оснащено IPS экраном размером 15,6 дюйма и поддерживает разрешение FHD. Монитор идеально подходит для работы в отелях, кафе, библиотеках, на различных мероприятиях или для мобильных презентаций в офисах клиентов, что увеличивает продуктивность во время деловых встреч и совместной работы.

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По характеристикам этот монитор способен достигать пиковой яркости в 250 нит, толщина его корпуса составляет 11,5 мм, а вес — менее 1,1 кг. Подключение осуществляется через USB-C, который поддерживает режим DisplayPort Alt, кроме того есть встроенная складная подставка и функция автоповорота. Монитор к тому же поддерживает крепление VESA 50x50 мм, что позволяет пользователям легко установить его на стену.