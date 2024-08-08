Компания Intel анонсировала обновление BIOS, которое устраняет проблемы с повышенным напряжением процессоров 13-го и 14-го поколения Raptor Lake.

Процессоры следующего поколения Intel Arrow Lake будут значительно более производительными по сравнению с Raptor Lake, при этом их энергопотребление будет ниже, и они не столкнутся с проблемами стабильности. На недавнем мероприятии в Китае Intel поделилась обновленной информацией о своём портфолио процессоров для настольных ПК, включая Raptor Lake и Arrow Lake.

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Впервые компания раскрыла детали решения проблем нестабильности, затрагивающих её процессоры 13-го и 14-го поколений Raptor Lake. Intel анонсировала обновление BIOS, которое устранит проблему с повышенным напряжением, а также продлит гарантию на ряд процессоров этих поколений на два года.

Компания подчеркивает, что новое обновление BIOS не скажется на работе турбочастот, и процессоры смогут разгоняться в соответствии с заявленными характеристиками. Функции разгона останутся неизменными, а общая производительность будет близка к уровню базовых тестов Intel.

Intel еще не завершила обсуждения своей серии процессоров Raptor Lake, однако уже начала анонсировать следующее поколение настольных процессоров Arrow Lake под названием "Core Ultra 200". Хотя компания пока что не представила конкретных данных о производительности новых чипов, она уверяет, что показатели будут впечатляющими. Кроме того, ожидается, что потребление энергии у Arrow Lake будет, как минимум, на 100 Вт ниже, что является положительной новостью, учитывая, что Raptor Lake известны своим высоким энергопотреблением, достигающим около 300 Вт.

Что касается вопросов стабильности, Intel отметила, что новые процессоры решат все проблемы с напряжением, при этом частота останется на высоком уровне. Появлялась информация о частоте, достигающей 5,7 ГГц для флагманского процессора Core Ultra 9 285K. Также сообщается, что компания уверяет в надежности чипов Arrow Lake, что дает основания полагать, что они не унаследуют недостатки своих предшественников из 13-го и 14-го поколений.

На выставке Computex 2024 поднимались аналогичные темы о том, что настольные процессоры Intel Arrow Lake будут менее энергоемкими, и, судя по всему, запуск, запланированный на октябрь 2024 года, заставляет Intel выполнить свои обещания. Это особенно важно для восстановления доверия клиентов, серьезно пострадавшего из-за предыдущих проблем с нестабильностью.



