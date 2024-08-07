OnePlus Open Apex Edition имеет обновленное окно уведомлений с текстурированным наложением и оранжевыми акцентами

Компания OnePlus представила обновлённую версию своего смартфона OnePlus Open с названием Apex Edition, которая сделана в уникальной расцветке Crimson Shadow с задней панелью из искусственной кожи. В этом новом варианте устройство предлагает увеличенный объём оперативной памяти до 16 ГБ и встроенную память 1 ТБ. Кроме того, Apex Edition получил обновлённое окно оповещений с текстурированным покрытием и оранжевыми акцентами.

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В новой версии окно оповещений поддерживает режим VIP, которое активирует режим инкогнито, отключая камеры, микрофон и определение местоположения. Такой смартфон как OnePlus Open является одним из лучших универсальных раскладных устройств на рынке.