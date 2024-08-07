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10test
Huawei представила адаптер питания для сверхбыстрой зарядки мощностью 140 Вт
Адаптер предназначен для пользователей, которые ищут надежное и универсальное решение для своих устройств Huawei

Huawei представила новый адаптер «Super Fast Charging Power Adapter», который обещает быструю зарядку для совместимых устройств. В комплект входят зарядное устройство мощностью 140 Вт и 1,8-метровый USB-C кабель. 

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Адаптер выполнен в стильном белом дизайне, имеет фиксированную вилку и один порт USB-C. Он поддерживает разнообразные зарядные протоколы, такие как SCP2.0 (Huawei SuperCharge 2.0), UFCS 1.0, PD3.0 (Power Delivery 3.0), PPS (Programmable Power Supply) и QC2.0 (Quick Charge 2.0). 

По утверждению компании, этот адаптер обеспечивает впечатляющую скорость зарядки: всего за 30 минут он способен зарядить Huawei Mate 70 Pro до 93%, Huawei MatePad Pro 13.2 до 71%. 

Новинка ориентирована на пользователей, ищущих прочное и универсальное решение для зарядки своих устройств Huawei. Сочетание быстрой зарядки и совместимости с различными гаджетами делает его привлекательным выбором для покупателей.

#huawei #matepad pro #pps #mate 70 pro #pd3.0 #qc2.0 #scp2.0 #super fast charging power adapter #ufcs 1.0
Источник: gizmochina.com
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